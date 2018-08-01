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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штурм - Аякс
Штурм - Аякс: обзор матча 01 августа 2018
Штурм
01.08.2018, среда, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Аякс
89'
А. Онана (АГ)
39'
К. Хунтелаар
48'
Д. Тадич
77'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Аякс
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Онана
89'
77'
ГОЛ! 0:3!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Вебер
Желтая карточка
Ф. Феррейра
60'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тадич
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Нерес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Аякс
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Штурм
4
Томас Шраммель
ЦЗ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
2-3-1
20
Феррейра
23
Шпендльхофер
6
Лакнер
25
Хирлендер
44
Зули
26
Хозинер
1-3-2-1
24
Онана
4
де Лигт
20
Шоне
22
Зиеш
21
де Йонг
7
Нерес
10
Тадич
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Штурм
Аякс
4
Томас Шраммель
ЦЗ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
4
Томас Шраммель
ЦЗ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Фабио Инголич
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Штурм - Аякс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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