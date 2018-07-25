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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Штурм
Аякс - Штурм: обзор матча 25 июля 2018
Аякс
25.07.2018, среда, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Штурм
15'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Штурм
79'
Желтая карточка
М. Лакнер
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Штурм
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
70
Ноа Ланг
ЦП
Штурм
4
Томас Шраммель
ЦЗ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
1-4-1-1
24
Онана
4
де Лигт
21
де Йонг
20
Шоне
22
Зиеш
6
ван де Бек
7
Нерес
21
Хунтелаар
2-3-1
23
Шпендльхофер
20
Феррейра
6
Лакнер
25
Хирлендер
44
Зули
11
Грозурек
Остались в запасе
Аякс
Штурм
31
Константинос Лампру
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
4
Томас Шраммель
ЦЗ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
Остались в запасе
4
Томас Шраммель
ЦЗ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Фабио Инголич
Статистика матча Аякс - Штурм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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