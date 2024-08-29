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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Ягеллония
Аякс - Ягеллония: обзор матча 29 августа 2024
Аякс
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Ягеллония
43'
К. Фитц-Джим
64'
К. Тэйлор
71'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Ягеллония
87'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Д. Ругани
️️️️
К. Тэйлор
81'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
81'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Д. Ренш
74'
Замена
Й. Мокио
️️️️
К. Фитц-Джим
74'
ГОЛ! 3:0!
Б. Бробби
Пас отдал
К. Тэйлор
71'
67'
Замена
О. Петушевски
️️️️
Д. Чурлинов
67'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
К. Хансен
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Д. Хендерсон
67'
ГОЛ! 2:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
Д. Хендерсон
64'
59'
Замена
J. Kubicki
️️️️
Нене
59'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
Х. Имас
ГОЛ! 1:0!
К. Фитц-Джим
Пас отдал
С. Бергвейн
43'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
32'
30'
Желтая карточка
Т. Романчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
18
Нене
ЦП
11
Хесус Имас
АП
Главный тренер
Адриан Семенец
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Ягеллония
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
28
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
34
Бергвейн
11
Траоре
9
Бробби
4-1-1-3-1
1
Стриек
61
Сачек
72
Скшипчак
3
Стойинович
8
Моутинью
6
Романчук
18
Нене
99
Хансен
11
Имас
9
Пулулу
21
Чурлинов
24
Тэйлор
24
Ругани
24
Ругани
24
Тэйлор
28
Фитц-Джим
24
Мокио
24
Мокио
28
Фитц-Джим
2
Ренш
3
Гаеи
3
Гаеи
2
Ренш
14
Хендерсон
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
14
Хендерсон
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
8
Моутинью
10
Нгуямба
10
Нгуямба
8
Моутинью
18
Нене
14
14
18
Нене
99
Хансен
23
23
99
Хансен
11
Имас
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
11
Имас
21
Чурлинов
77
Петушевски
77
Петушевски
21
Чурлинов
Остались в запасе
Аякс
Ягеллония
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Аякс - Ягеллония
1
1
Всего ударов по воротам
22
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
5
Офсайды
1
0
Сейвы
0
7
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
0
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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