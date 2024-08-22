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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ягеллония - Аякс
Ягеллония - Аякс: обзор матча 22 августа 2024
Ягеллония
22.08.2024, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 4
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Аякс
5'
А. Дигес
10'
Ч. Акпом
28'
М. Годтс
61'
Ч. Акпом
69'
Ч. Акпом (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Аякс
84'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
М. Годтс
79'
Пенальти не реализован!
М. Годтс
73'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Й. Хато
72'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Ч. Акпом
Замена
Т. Романчук
️️️️
Нене
70'
Замена
J. Haliti
️️️️
А. Дигес
70'
Замена
К. Хансен
️️️️
M. Villar Miki
70'
Желтая карточка
А. Дигес
69'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Ч. Акпом
64'
Замена
Б. Траоре
️️️️
К. Форбш
64'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
К. Тэйлор
Замена
А. Пулулу
️️️️
Л. Диаби-Фадига
62'
61'
ГОЛ! 1:3!
Ч. Акпом
55'
Желтая карточка
Й. Хато
48'
Желтая карточка
К. Тэйлор
Замена
О. Нгуямба
️️️️
Ж. Моутинью
46'
28'
ГОЛ! 1:2!
М. Годтс
Пас отдал
Д. Ренш
10'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
С. Бергейс
ГОЛ! 1:0!
А. Дигес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
18
Нене
ЦП
11
Хесус Имас
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
3-2-2-3
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
61
Сачек
14
18
Нене
21
Чурлинов
11
Имас
26
Дигес
23
80
Диаби-Фадига
4-3-2-1
22
Пасвер
21
Хато
6
Шутало
2
Ренш
15
Бас
24
Тэйлор
14
Хендерсон
23
Бергейс
22
Годтс
9
Форбш
29
Акпом
26
Дигес
16
16
26
Дигес
18
Нене
6
Романчук
6
Романчук
18
Нене
8
Моутинью
10
Нгуямба
10
Нгуямба
8
Моутинью
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
23
99
Хансен
99
Хансен
23
21
Хато
3
Гаеи
3
Гаеи
21
Хато
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
22
Годтс
34
Бергвейн
34
Бергвейн
22
Годтс
9
Форбш
11
Траоре
11
Траоре
9
Форбш
29
Акпом
9
Бробби
9
Бробби
29
Акпом
Остались в запасе
Ягеллония
Аякс
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Ягеллония - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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