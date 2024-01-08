Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - АЕЗ Закакиу
АЕК - АЕЗ Закакиу: обзор матча 08 января 2024
АЕК
08.01.2024, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
2 : 0
Завершен
АЕЗ Закакиу
32'
Р. Лопеш
64'
Ф. Соль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - АЕЗ Закакиу
Замена
Р. Мамас
️️️️
Р. Лопеш
76'
Желтая карточка
А. Гьюрчо
74'
Замена
Ф. Санчес
️️️️
М. Димерс
72'
Замена
В. Каптум
️️️️
A. Dionkou
72'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Соль
64'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Ф. Тонгия
56'
Замена
И. Фараж
️️️️
Б. Гама
56'
46'
Замена
V. Matongo
️️️️
I. Chatzivasilis
45'
+3
Желтая карточка
Н. Дигини
42'
Вторая желтая
А. Опоку Сарфо
ГОЛ! 1:0!
Р. Лопеш
32'
14'
Желтая карточка
А. Опоку Сарфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
10
Франко Тонгия
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
30
Николя Дигини
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Имад Фараж
ПВ
11
Santos
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
2-2-3-3
12
Пирич
20
4
Томович
7
Ледеш
8
Понс
10
Тонгия
10
Димерс
16
Гама
21
Лопеш
9
Соль
15
Миличевич
3-2-3-2
1
4
2
33
24
13
Дельмиру
6
Опоку Сарфо
10
30
26
30
Дигини
10
Димерс
28
Санчес
28
Санчес
10
Димерс
21
Лопеш
66
Мамас
66
Мамас
21
Лопеш
20
6
Каптум
6
Каптум
20
16
Гама
11
Фараж
11
Фараж
16
Гама
10
Тонгия
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
10
Тонгия
26
18
18
26
Остались в запасе
АЕК
АЕЗ Закакиу
11
Santos
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
Остались в запасе
11
Santos
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
29
Гиоргос Наум
АП
Остались в запасе
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АЕК - АЕЗ Закакиу
1
1
2
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
13
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
11
Сейвы
3
8
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
4
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Tehrany, Cyprus
Стадион:
АЕК-Арена
Новости команд
Все
АЕК
АЕЗ Закакиу
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+