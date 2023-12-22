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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - Докса Катокопиас
АЕК - Докса Катокопиас: обзор матча 22 декабря 2023
АЕК
22.12.2023, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
2 : 1
Завершен
Докса Катокопиас
60'
Б. Гама
82'
И. Тричковски
10'
A. Nabi (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Докса Катокопиас
90'
Желтая карточка
M. Muhammed
85'
Замена
B. Sadik
️️️️
N. Trujić
ГОЛ! 2:1!
И. Тричковски
82'
Замена
Р. Мамас
️️️️
Б. Гама
79'
78'
Замена
M. Muhammed
️️️️
A. Nabi
Замена
S.
️️️️
И. Фараж
67'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гама
60'
57'
Замена
B. Dja DjÃ©djÃ©
️️️️
Д. Трайчевски
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
Ф. Санчес
57'
Желтая карточка
A. Dionkou
55'
46'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
Г. Фофана
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A. Nabi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Santos
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
26
Musa Muhammed
ЦЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Пирич
20
4
Томович
27
Роберж
28
Санчес
8
Понс
10
Димерс
16
Гама
11
Фараж
10
Тричковски
9
Гьюрчо
4-1-1-4
1
Шишковски
32
Кириаку
23
Антониадес
35
Велкоски
15
Пурич
8
Трайчевски
27
Фофана
14
88
Асанте
7
10
11
Фараж
11
11
11
Фараж
16
Гама
66
Мамас
66
Мамас
16
Гама
28
Санчес
10
Тонгия
10
Тонгия
28
Санчес
27
Фофана
25
Кириаку
25
Кириаку
27
Фофана
10
26
26
10
8
Трайчевски
97
97
8
Трайчевски
7
9
9
7
Остались в запасе
АЕК
Докса Катокопиас
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Остались в запасе
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча АЕК - Докса Катокопиас
1
1
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
7
16
Сейвы
1
4
Удары мимо ворот
14
4
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Solomou, Cyprus
Стадион:
АЕК-Арена
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