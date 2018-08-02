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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Дандолк
АЕК - Дандолк: обзор матча 02 августа 2018
АЕК
02.08.2018, четверг, 18:30
Лига Европы, 2 раунд
4 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Дандолк
13'
И. Тричковски
38'
И. Тричковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Дандолк
Желтая карточка
Э. Эвел
84'
Желтая карточка
А. Янну
61'
60'
Желтая карточка
К. Шилдс
ГОЛ! 2:0!
И. Тричковски
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Тричковски
13'
Начало матча
Статистика матча АЕК - Дандолк
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
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«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
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2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
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