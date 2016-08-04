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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Сент-Этьен
АЕК - Сент-Этьен: обзор матча 04 августа 2016
АЕК
04.08.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
23'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Сент-Этьен
84'
Замена
Н. Ру
️️️️
Р. Амума
79'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
Х. Аравидис
️️️️
Э. Барбоза
61'
47'
Желтая карточка
У. Таннан
31'
Замена
В. Пажо
️️️️
Б. Дабо
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Берич
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча АЕК - Сент-Этьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
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