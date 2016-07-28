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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - АЕК
Сент-Этьен - АЕК: обзор матча 28 июля 2016
Сент-Этьен
28.07.2016, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - АЕК
Желтая карточка
Б. Дабо
90'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Р. Амума
86'
Замена
Б. Дабо
️️️️
В. Пажо
68'
Замена
Р. Берич
️️️️
У. Таннан
64'
56'
Желтая карточка
Э. Барбоза
Желтая карточка
Р. Амума
42'
Желтая карточка
П. Полома
21'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сент-Этьен - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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