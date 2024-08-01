Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Интер - АЕК
Интер - АЕК: обзор матча 01 августа 2024
Интер
01.08.2024, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 4
Первый матч – 3 : 4
Завершен
АЕК
29'
Л. Гарсия
74'
Л. Гарсия
83'
Н. Амрабат
86'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - АЕК
86'
ГОЛ! 0:4!
Л. Гарсия
83'
ГОЛ! 0:3!
Н. Амрабат
Пас отдал
П. Манталос
81'
Желтая карточка
П. Фернандес
81'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
П. Фернандес
81'
Замена
Л. Рота
️️️️
Э. Хаджусафи
74'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гарсия
Пас отдал
А. Калленс
Замена
А. Санчес
️️️️
A. Gallego
74'
72'
Замена
А. Койта
️️️️
М. Гачинович
Замена
S. Andreu
️️️️
V. Martínez
59'
56'
Замена
П. Манталос
️️️️
Й. Йонссон
50'
Желтая карточка
Й. Йонссон
Желтая карточка
Г. Лопес
40'
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
23'
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Adriá Fernandez
ВР
3
Jilmar Torres
ЦЗ
5
Juan Puentes
ЦЗ
8
Victor Martínez
ЦП
6
Víctor Alonso
ЦП
11
Доми Берланга
ЦП
14
Хамза Ряхи
ЦП
4
Raul Feher
ЦФ
49
Adria Gallego
ЦФ
10
Ángel de la Torre
ЦФ
10
Гийоме Лопес
ЦФ
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
10
Роберт Любичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Паоло Фернандес
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Интер
13
Jesús Coca
ВР
30
Alex Carrera
ВР
19
Diego Fernandes Antunes
ЦЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
19
Sascha Andreu
ЦФ
15
Joanet López
ЦФ
АЕК
81
Angelos Angelopoulos
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
2-4-4
1
3
5
8
11
Берланга
14
Ряхи
6
4
10
Лопес
10
49
4-1-2-2-1
1
Стракоша
2
Мукуди
21
Вида
18
Калленс
28
Хаджусафи
16
Йонссон
10
Любичич
4
Шиманьски
8
Гачинович
22
Фернандес
99
Гарсия
49
4
Санчес
4
Санчес
49
8
19
19
8
28
Хаджусафи
12
Рота
12
Рота
28
Хаджусафи
16
Йонссон
20
Манталос
20
Манталос
16
Йонссон
8
Гачинович
11
Койта
11
Койта
8
Гачинович
22
Фернандес
39
Амрабат
39
Амрабат
22
Фернандес
Остались в запасе
Интер
АЕК
13
Jesús Coca
ВР
30
Alex Carrera
ВР
19
Diego Fernandes Antunes
ЦЗ
11
Рафинья
ЦФ
15
Joanet López
ЦФ
81
Angelos Angelopoulos
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Jesús Coca
ВР
30
Alex Carrera
ВР
19
Diego Fernandes Antunes
ЦЗ
11
Рафинья
ЦФ
15
Joanet López
ЦФ
Остались в запасе
81
Angelos Angelopoulos
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Интер - АЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Лига конференций, 5 тур
Хетафе
- : -
10.12.2026
Интер
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Лига конференций, 1 тур
Мьеллбю
2 : 0
15.10.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czech Republic
Стадион:
DEVK-Arena, Sant Julia de Loria
Новости команд
Все
Интер
АЕК
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Мьельбю» и «Интер Эскальдес» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+