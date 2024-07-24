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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЕК - Интер
АЕК - Интер: обзор матча 24 июля 2024
АЕК
24.07.2024, среда, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 3
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Интер
6'
Р. Любичич
20'
Л. Гарсия
31'
М. Гачинович
53'
А. Мукуди
65'
Д. Вида (АГ)
78'
S. Andreu (П)
83'
V. Martínez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Интер
Желтая карточка
П. Манталос
86'
83'
ГОЛ! 4:3!
V. Martínez
Желтая карточка
Й. Йонссон
82'
78'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
S. Andreu
Желтая карточка
Т. Стракоша
77'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Л. Гарсия
76'
Замена
П. Манталос
️️️️
Э. Хаджусафи
76'
Пенальти не реализован!
Л. Гарсия
75'
65'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Д. Вида
Замена
А. Койта
️️️️
М. Гачинович
64'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Д. Шиманьски
64'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Н. Элиассон
64'
ГОЛ! 4:0!
А. Мукуди
Пас отдал
Н. Элиассон
53'
ГОЛ! 3:0!
М. Гачинович
31'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гарсия
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Любичич
Пас отдал
Л. Гарсия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Интер
1
Adriá Fernandez
ВР
3
Jilmar Torres
ЦЗ
11
Доми Берланга
ЦП
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
14
Хамза Ряхи
ЦП
6
Víctor Alonso
ЦП
4
Raul Feher
ЦФ
49
Adria Gallego
ЦФ
10
Гийоме Лопес
ЦФ
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Интер
13
Jesús Coca
ВР
8
Victor Martínez
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Ángel de la Torre
ЦФ
19
Sascha Andreu
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Стракоша
28
Хаджусафи
2
Мукуди
21
Вида
12
Рота
16
Йонссон
17
Элиассон
10
Любичич
4
Шиманьски
8
Гачинович
99
Гарсия
1-4-3
1
3
8
14
Ряхи
6
11
Берланга
10
Лопес
49
4
4
Шиманьски
6
Галанопулос
6
Галанопулос
4
Шиманьски
28
Хаджусафи
20
Манталос
20
Манталос
28
Хаджусафи
17
Элиассон
22
Фернандес
22
Фернандес
17
Элиассон
8
Гачинович
11
Койта
11
Койта
8
Гачинович
99
Гарсия
39
Амрабат
39
Амрабат
99
Гарсия
Остались в запасе
АЕК
Интер
91
Альберто Бриноли
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Jesús Coca
ВР
8
Victor Martínez
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Ángel de la Torre
ЦФ
19
Sascha Andreu
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
90
Зини
ЦФ
Остались в запасе
13
Jesús Coca
ВР
8
Victor Martínez
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Ángel de la Torre
ЦФ
19
Sascha Andreu
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча АЕК - Интер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Интер
Лига конференций, 5 тур
Хетафе
- : -
10.12.2026
Интер
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Лига конференций, 1 тур
Мьеллбю
2 : 0
15.10.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
ОПАП Арена
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