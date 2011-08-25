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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Тб - АЕК
Динамо Тб - АЕК: обзор матча 25 августа 2011
Динамо Тб
25.08.2011, четверг, 21:05
Лига Европы
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АЕК
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Матчи команд
Динамо Тб
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Динамо Тб
- : -
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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