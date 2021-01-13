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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Венло
АДО Ден Хааг - Венло: обзор матча 13 января 2021
АДО Ден Хааг
13.01.2021, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 4
Завершен
Венло
65'
S. Bourard
6'
Г. Якумакис (П)
58'
Г. Якумакис
68'
Г. Якумакис
86'
Г. Якумакис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Венло
89'
Замена
J. Arias
️️️️
Г. Якумакис
86'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Г. Якумакис
72'
Замена
C. Kum
️️️️
T. Dekker
72'
Замена
A. Swinkels
️️️️
З. Машаш
Замена
Д. Дель Фабро
️️️️
Д. Янмат
70'
Желтая карточка
Х. Фамилья-Кастильо
68'
68'
ГОЛ! 1:3!
Г. Якумакис
Пас отдал
Я. Ремер
66'
Желтая карточка
T. Dekker
ГОЛ! 1:2!
S. Bourard
65'
Замена
Д. Филипп
️️️️
В. Бесуйен
63'
Замена
S. Bourard
️️️️
Б. Кемпер
63'
Замена
Н. Карелис
️️️️
J. Goossens
62'
60'
Замена
Я. Ремер
️️️️
J. John
58'
ГОЛ! 0:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
D. Post
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
R. Kishna
46'
Желтая карточка
Б. Кемпер
44'
42'
Желтая карточка
Д. ван Крой
35'
Желтая карточка
J. John
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Якумакис
Желтая карточка
Ш. Пинас
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
18
Marko Vejinović
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
0
J. John
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
8
Давид Филипп
АП
10
Samy Bourard
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
3-2-1-4
1
5
Фамилья-Кастильо
22
Янмат
38
Пинас
12
Кемпер
27
ван Эвейк
17
Бесуйен
18
29
Крамер
11
31
2-2-1-5
1
5
Гелми
6
29
Машаш
8
32
ван Крой
0
7
Якумакис
15
25
5
17
Бесуйен
8
Филипп
8
Филипп
17
Бесуйен
12
Кемпер
10
10
12
Кемпер
22
Янмат
4
Дель Фабро
4
Дель Фабро
22
Янмат
11
80
Карелис
80
Карелис
11
31
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
31
0
38
Ремер
38
Ремер
0
7
Якумакис
25
25
7
Якумакис
29
Машаш
5
5
29
Машаш
6
14
14
6
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Венло
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча АДО Ден Хааг - Венло
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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