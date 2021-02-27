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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - РКС Ваалвейк
АДО Ден Хааг - РКС Ваалвейк: обзор матча 27 февраля 2021
АДО Ден Хааг
27.02.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
0 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - РКС Ваалвейк
88'
Замена
H. Mulder
️️️️
L. Daneels
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
A. El Khayati
87'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
Б. Кемпер
87'
Замена
Д. Филипп
️️️️
J. Goossens
83'
Желтая карточка
M. Vejinović
81'
81'
Замена
С. Соу
️️️️
А. Тахири
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Б. Адеканье
65'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
R. Kishna
65'
62'
Замена
F. Stokkers
️️️️
O. John
46'
Замена
А. Азхил
️️️️
Т. Остинг
40'
Желтая карточка
А. Туба
Желтая карточка
Д. Амофа
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Marko Vejinović
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
0
P. Quasten
ЦФ
0
O. John
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
8
Давид Филипп
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
7
Cain Seedorf
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
H. Mulder
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
4-5
50
Фрайзль
12
Кемпер
6
Амофа
38
Пинас
27
ван Эвейк
31
29
Крамер
11
Адеканье
11
23
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
2
Бакари
6
Анита
25
Остинг
10
ван дер Венне
14
8
Тахири
0
0
11
Адеканье
17
Бесуйен
17
Бесуйен
11
Адеканье
23
9
Арвейлер
9
Арвейлер
23
12
Кемпер
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
12
Кемпер
11
8
Филипп
8
Филипп
11
31
0
0
31
14
0
0
14
0
27
27
0
25
Остинг
46
Азхил
46
Азхил
25
Остинг
8
Тахири
19
Соу
19
Соу
8
Тахири
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
РКС Ваалвейк
7
Cain Seedorf
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
7
Cain Seedorf
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Остались в запасе
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча АДО Ден Хааг - РКС Ваалвейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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