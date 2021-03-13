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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Хераклес
АДО Ден Хааг - Хераклес: обзор матча 13 марта 2021
АДО Ден Хааг
13.03.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 2
Завершен
Хераклес
68'
Н. Фадиджа (АГ)
72'
С. Бакиш
83'
Р. Влут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Хераклес
90'
+5
Замена
А. Шоке
️️️️
Д. Бургзорг
Желтая карточка
М. Крамер
90'
+4
Желтая карточка
Y. Mokhtar
90'
+4
90'
Замена
М. Кнустер
️️️️
Л. де ла Торре
Замена
Д. Дель Фабро
️️️️
Х. Фамилья-Кастильо
89'
83'
ГОЛ! 1:2!
Р. Влут
Пас отдал
Р. Преппер
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
J. Goossens
81'
81'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
С. Бакиш
81'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
И. Аззауи
Желтая карточка
Б. Адеканье
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Бакиш
Пас отдал
И. Аззауи
Желтая карточка
М. ван Эвейк
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Фадиджа
68'
Замена
Т. Гомельт
️️️️
M. Vejinović
63'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
A. El Khayati
63'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
R. Kishna
63'
Желтая карточка
M. Vejinović
58'
40'
Желтая карточка
И. Аззауи
Желтая карточка
Х. Фамилья-Кастильо
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
17
Висенте Бесуйен
ПВ
18
Marko Vejinović
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
8
Давид Филипп
АП
7
Cain Seedorf
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4-1-5
50
Фрайзль
6
Амофа
5
Фамилья-Кастильо
38
Пинас
27
ван Эвейк
17
Бесуйен
23
29
Крамер
11
31
18
3-2-2-3
28
Бласвих
3
Преппер
5
Ренте
15
27
Фадиджа
12
Куальята
17
де ла Торре
98
Аззауи
12
Бакиш
37
Бургзорг
20
Влут
18
19
Гомельт
19
Гомельт
18
11
9
Арвейлер
9
Арвейлер
11
5
Фамилья-Кастильо
4
Дель Фабро
4
Дель Фабро
5
Фамилья-Кастильо
23
0
0
23
31
11
Адеканье
11
Адеканье
31
17
де ла Торре
5
Кнустер
5
Кнустер
17
де ла Торре
98
Аззауи
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
98
Аззауи
12
Бакиш
23
Кутуджу
23
Кутуджу
12
Бакиш
37
Бургзорг
17
Шоке
17
Шоке
37
Бургзорг
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Хераклес
7
Cain Seedorf
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
8
Давид Филипп
АП
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
2
Tim Breukers
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
7
Cain Seedorf
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
8
Давид Филипп
АП
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
Остались в запасе
2
Tim Breukers
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча АДО Ден Хааг - Хераклес
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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