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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Адмира - Жальгирис
Адмира - Жальгирис: обзор матча 26 июля 2012
Адмира
26.07.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 2 раунд
5 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Жальгирис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Адмира - Жальгирис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Адмира
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Хартберг
3 : 1
25.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Адмира
3 : 2
18.05.2019
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
2 : 2
11.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Адмира
3 : 4
04.05.2019
Рапид
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Маттерсбург
1 : 1
27.04.2019
Адмира
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
Тренквальдер Арена
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Адмира
Жальгирис
«Хайдук Сплит» – «Жальгирис Вильнюс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
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«Жальгирис» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
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Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с австрийской «Адмирой», Чалов забил гол
2018.06.29 19:59
4
Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Адмирой» отменен
2017.02.01 17:24
1
Селюк: «Ротенберг может продолжить карьеру в «Адмире Ваккер». У него статистика как у Месси»
2016.08.01 10:45
31
Товарищеский матч. «Ростов» забил «Адмире» семь безответных голов
2016.07.10 20:00
6
«Хайдук Сплит» – «Жальгирис Вильнюс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
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