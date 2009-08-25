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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Аккрингтон Стэнли
Куинз Парк Рейнджерс - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 25 августа 2009
Куинз Парк Рейнджерс
25.08.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
2 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Аккрингтон Стэнли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
- : -
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Олдхэм
0 : 0
10.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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Куинз Парк Рейнджерс
Аккрингтон Стэнли
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