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Расписание матчей
Англия. Кубок
Аккрингтон Стэнли - Лутон Таун
Аккрингтон Стэнли - Лутон Таун: обзор матча 07 января 2017
Аккрингтон Стэнли
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Лутон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Лутон Таун
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
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Аккрингтон Стэнли
Лутон Таун
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