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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
СКА-1938 - АБФФ U-19
СКА-1938 - АБФФ U-19: обзор матча 23 ноября 2024
СКА-1938
23.11.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Первая лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
АБФФ U-19
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Статистика матча СКА-1938 - АБФФ U-19
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0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 28 тур
АБФФ U-19
2 : 0
26.11.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 34 тур
АБФФ U-19
2 : 1
23.11.2025
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Локомотив Г
1 : 0
15.11.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 32 тур
АБФФ U-19
0 : 2
06.11.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Минск-2
1 : 2
31.10.2025
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АБФФ U-19
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2025.01.28 13:00
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16 июня
1
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13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
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2025.12.25 09:20
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