Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Розенхайм 1860 - Аален
Розенхайм 1860 - Аален: обзор матча 03 августа 2013
Розенхайм 1860
03.08.2013, суббота, 20:00
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Аален
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Розенхайм 1860 - Аален
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Розенхайм 1860
Товарищеские матчи
Розенхайм 1860
1 : 11
23.07.2014
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Розенхайм 1860
0 : 2
03.08.2013
Аален
Аален
Германия. Кубок, 1/32 финала
Аален
0 : 2
17.08.2024
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Аален
0 : 0
10.08.2015
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/8 финала
Аален
0 : 2
03.03.2015
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Аален
2 : 0
28.10.2014
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1 раунд
Шварц-Вайсс
1 : 1
17.08.2014
Аален
Информация о матче
Стадион:
Шольц-Арена
Новости команд
Все
Розенхайм 1860
Аален
The Times: «Сити» отказался летом продавать Агуэро «Реалу»
2018.09.22 11:35
КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 160 тысяч, «Зенит» - на 20 тысяч
2016.03.10 16:26
3
«Манчестер Юнайтед» заплатил за Швайнштайгера девять миллионов
2015.09.09 20:19
«Манчестер Юнайтед» заплатил за Швайнштайгера девять миллионов
2015.09.09 20:19
The Times: «Сити» отказался летом продавать Агуэро «Реалу»
2018.09.22 11:35
КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 160 тысяч, «Зенит» - на 20 тысяч
2016.03.10 16:26
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+