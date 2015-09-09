«Манчестер Юнайтед» заплатил за Швайнштайгера девять миллионов

Стали известны финансовые подробности трансфера полузащитника Бастиана Швайнштайгера из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

Первый клуб футболиста «Розенхайм», который сейчас выступает в пятом по силе немецком дивизионе, опубликовал информацию о причитающихся ему отчислениях с продажи Швайнштайгера. Выплаты будут производиться в два этапа, и первую часть в виде 19-ти тысяч евро «Розенхайм» уже получил. Сумма самого трансфера при этом составляет девять миллионов.

Ранее появлялись сведения о том, что «Манчестер Юнайтед» заплатил за игрока около 20-ти миллионов.