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    • «Манчестер Юнайтед» заплатил за Швайнштайгера девять миллионов

    «Манчестер Юнайтед» заплатил за Швайнштайгера девять миллионов

    Стали известны финансовые подробности трансфера полузащитника Бастиана Швайнштайгера из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

    Первый клуб футболиста «Розенхайм», который сейчас выступает в пятом по силе немецком дивизионе, опубликовал информацию о причитающихся ему отчислениях с продажи Швайнштайгера. Выплаты будут производиться в два этапа, и первую часть в виде 19-ти тысяч евро «Розенхайм» уже получил. Сумма самого трансфера при этом составляет девять миллионов.

    Ранее появлялись сведения о том, что «Манчестер Юнайтед» заплатил за игрока около 20-ти миллионов.

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    09.09.2015 20:19
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