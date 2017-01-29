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Миллуолл - Уотфорд

29.01.2017, Воскресенье, 15:00 мск Лондон, стадион Нью Дэн Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Кубок, 1/16 финала Миллуолл - Уотфорд
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
42 тур
11 апреля, суббота 17:00 Миллуолл 0:2 Уотфорд
15 тур
1 ноября, суббота 18:00 Уотфорд 3:1 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
42 тур
12 апреля, суббота 18:07 Миллуолл 2:2 Уотфорд
22 тур
26 декабря, четверг 17:00 Уотфорд 4:0 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
43 тур
16 апреля, вторник 22:45 Миллуолл 1:0 Уотфорд
15 тур
6 ноября, вторник 23:45 Уотфорд 0:0 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
28 тур
31 января, вторник 23:45 Миллуолл 0:2 Уотфорд
9 тур
27 сентября, вторник 21:45 Уотфорд 2:1 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
35 тур
5 марта, суббота 18:00 Уотфорд 1:0 Миллуолл
7 тур
18 сентября, суббота 18:00 Миллуолл 1:6 Уотфорд
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