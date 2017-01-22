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Судьи
Главный судья:
Массимилиано Иррати (Пистоя)

Палермо - Интер

22.01.2017, Воскресенье, 17:00 мск Палермо, стадион Ренцо Барбера Италия. Серия А, 21 тур Палермо - Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
2 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Интер 1:1 Палермо
Италия. Серия А (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 22:45 Интер 3:1 Палермо
9 тур
24 октября, суббота 21:45 Палермо 1:1 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 22:45 Интер 3:0 Палермо
3 тур
21 сентября, воскресенье 22:45 Палермо 1:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
34 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Палермо 1:0 Интер
15 тур
2 декабря, воскресенье 18:00 Интер 1:0 Палермо
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
1 февраля, среда 23:45 Интер 4:4 Палермо
2 тур
11 сентября, воскресенье 22:45 Палермо 4:3 Интер
Италия. Кубок (2010/2011)
Финал
29 мая, воскресенье 23:00 Интер 3:1 Палермо
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
30 января, воскресенье 17:00 Интер 3:2 Палермо
3 тур
19 сентября, воскресенье 17:00 Палермо 1:2 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 22:45 Палермо 1:1 Интер
10 тур
29 октября, четверг 22:45 Интер 5:3 Палермо
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Интер 2:2 Палермо
12 тур
15 ноября, суббота 22:30 Палермо 0:2 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Палермо
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Палермо 0:0 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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