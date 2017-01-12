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Материалы

ПСЖ - Метц

11.01.2017, Среда, 23:05 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок лиги, 1/4 финала ПСЖ - Метц
Обзор матча
Франция. Лига 1 (2016/2017)
2 тур
21 августа, воскресенье 21:45 ПСЖ 3:0 Метц
Франция. Лига 1 (2014/2015)
32 тур
28 апреля, вторник 22:00 ПСЖ 3:1 Метц
14 тур
21 ноября, пятница 22:30 Метц 2:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
23 января, среда 00:00 ПСЖ 3:0 Метц
4 тур
15 августа, среда 00:00 Метц 0:0 ПСЖ
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