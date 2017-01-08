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Расписание матчей
Франция. Кубок
Клермон - Бордо
Клермон - Бордо: обзор матча 08 января 2017
Клермон
08.01.2017, воскресенье, 16:15
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Клермон - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
- : -
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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Бордо
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