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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - Чезена
Сассуоло - Чезена: обзор матча 18 января 2017
Сассуоло
18.01.2017, среда, 19:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Чезена
4'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сассуоло - Чезена
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Л. Пеллегрини
84'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
М. Политано
76'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
П. Иеммелло
68'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
4'
Начало матча
Статистика матча Сассуоло - Чезена
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
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3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
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16.10.2026
Сассуоло
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Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
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