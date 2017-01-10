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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Специя
Наполи - Специя: обзор матча 10 января 2017
Наполи
10.01.2017, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Специя
3'
П. Зелински
55'
Э. Джаккерини
57'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Специя
Замена
Э. Хюсай
️️️️
И. Стринич
78'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Инсинье
61'
ГОЛ! 3:0!
М. Габбиадини
57'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джаккерини
55'
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
3'
Начало матча
Статистика матча Наполи - Специя
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Наполи
- : -
21.11.2026
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18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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