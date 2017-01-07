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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 07 января 2017
Эвертон
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Лестер
63'
Р. Лукаку
66'
А. Муса
71'
А. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Лестер
90'
Желтая карточка
Б. Капустка
84'
Замена
Б. Капустка
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Р. Мори
81'
77'
Замена
К. Фукс
️️️️
Д. Грей
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Баркли
75'
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Муса
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Муса
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
63'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Э. Валенсия
62'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
М. Холгейт
45'
35'
Замена
А. Муса
️️️️
Л. Ульоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
18
Гарет Бэрри
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ПП
11
Марк Олбрайтон
ЛФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Эвертон
56
Матеуш Хевельт
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-4-1-2
1
Жоэль
5
Уилльямс
26
Мори
27
Холгейт
3
Бэйнс
6
Баркли
22
Дэвис
23
Коулмен
18
Бэрри
9
Лукаку
13
Валенсия
3-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
6
Менди
4
Дринкуотер
10
Грей
11
Ульоа
11
Олбрайтон
27
Холгейт
10
Деулофеу
10
Деулофеу
27
Холгейт
6
Баркли
2
Коне
2
Коне
6
Баркли
13
Валенсия
87
Миральяс
87
Миральяс
13
Валенсия
10
Грей
28
Фукс
28
Фукс
10
Грей
11
Олбрайтон
67
Капустка
67
Капустка
11
Олбрайтон
11
Ульоа
7
Муса
7
Муса
11
Ульоа
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
56
Матеуш Хевельт
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
56
Матеуш Хевельт
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Эвертон - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
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