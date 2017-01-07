Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Халл Сити - Суонси
Халл Сити - Суонси: обзор матча 07 января 2017
Халл Сити
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Суонси
78'
А. Эрнандес
90'
Д. Тимон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Халл Сити - Суонси
ГОЛ! 2:0!
Д. Тимон
90'
Замена
Д. Тимон
️️️️
А. Диоманде
89'
88'
Желтая карточка
К. Ноутон
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
78'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
М. Доусон
70'
67'
Замена
А. Ранхель
️️️️
С. Кингсли
63'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
Замена
А. Эрнандес
️️️️
М. Хенриксен
63'
62'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Борха
Желтая карточка
С. Клукас
45'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Райан Мэйсон
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Маркус Хенриксен
ПП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
17
Борха
ЦФ
12
Натан Дайер
РФ
Главный тренер
Витор Матуш
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
2-2-5-1
17
Якупович
3
Робертсон
20
Доусон
8
Ливермор
8
Мэйсон
6
Клукас
23
Снодграсс
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
7
Хенриксен
25
Диоманде
4-1-2-3
15
Нордфельдт
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
6
Фернандес
3
Кингсли
8
Фер
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
12
Дайер
17
Борха
10
Сигурдссон
25
Диоманде
14
Тимон
14
Тимон
25
Диоманде
20
Доусон
15
Мэлони
15
Мэлони
20
Доусон
7
Хенриксен
11
Эрнандес
11
Эрнандес
7
Хенриксен
3
Кингсли
22
Ранхель
22
Ранхель
3
Кингсли
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
17
Борха
12
Льоренте
12
Льоренте
17
Борха
Остались в запасе
Халл Сити
Суонси
1
Дэвид Маршалл
ВР
17
Джеймс Уэйр
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
17
Джеймс Уэйр
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Халл Сити - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Суонси
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+