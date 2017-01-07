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Расписание матчей
Англия. Кубок
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн: обзор матча 07 января 2017
Куинз Парк Рейнджерс
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Блэкберн
61'
Д. Бидуэлл (П)
8'
Д. Линч (АГ)
58'
Л. Фини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
90'
Желтая карточка
Б. Маршалл
90'
Замена
У. Браун
️️️️
С. Галлахер
87'
Замена
Э. Стоукс
️️️️
Д. Грэм
Замена
Д. Кузинс
️️️️
М. Луонго
82'
74'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Х. Акпан
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Бидуэлл
61'
58'
ГОЛ! 0:2!
Л. Фини
Замена
О. Шодипо
️️️️
Б. Глэдвин
56'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Линч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
24
Джеймс Перч
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
4-3-2
13
Ингрэм
21
Бидуэлл
6
Линч
5
Онуоха
24
Холл
12
Макки
21
Луонго
24
Перч
7
Глэдвин
22
Вшолек
3-1-4-2
1
Райя
4
Малгрю
3
Грир
33
Уильямс
16
Лоу
24
Фини
21
Акпан
17
Беннетт
10
Маршалл
20
Галлахер
12
Грэм
21
Луонго
24
Кузинс
24
Кузинс
21
Луонго
7
Глэдвин
30
Шодипо
30
Шодипо
7
Глэдвин
21
Акпан
24
Ньямб
24
Ньямб
21
Акпан
20
Галлахер
30
Браун
30
Браун
20
Галлахер
12
Грэм
9
Стоукс
9
Стоукс
12
Грэм
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
11
Коннор Мэхони
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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