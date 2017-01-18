Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Гвинея-Бисау
Камерун - Гвинея-Бисау: обзор матча 18 января 2017
Камерун
18.01.2017, среда, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Гвинея-Бисау
61'
С. Сиани
79'
М. Нгаду-Нгаджуй
13'
Пикети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Гвинея-Бисау
81'
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Менди
ГОЛ! 2:1!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
К. Бассогог
79'
66'
Замена
Сами
️️️️
Т. Силва
Замена
Р. Тамбе
️️️️
В. Абубакар
63'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Ж. Манджек
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Сиани
Пас отдал
Б. Муканджо
61'
45'
Замена
И. Камара
️️️️
Пикети
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
К. Н'Жи
45'
30'
Желтая карточка
Х. Соареш
Желтая карточка
Ж. Манджек
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Пикети
Пас отдал
Мамаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
15
Себастьен Сиани
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
11
Кристиан Бассогог
ПП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Гвинея-Бисау
1
Жонас Мендеш
ВР
8
Франсиско Жуниор
ВР
4
Томас Дабо
ЦЗ
5
Рудинилсон
ЦЗ
14
Хуари Соареш
ЦЗ
22
Мамаду
ЦЗ
7
Зезинью
АП
11
Нани Соареш
ПП
7
Тони Силва
ЦФ
18
Пикети
ЦФ
13
Фредерик Менди
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Камерун
16
Жюль Года
ВР
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
12
Франк Бойя
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
9
Жак Зуа
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
18
Роберт Тамбе
ЦФ
Гвинея-Бисау
23
Руй Дабо
ВР
12
Папа Мбайе
ВР
16
Агостиньо Соареш
ЦЗ
6
Эридсон
ЦЗ
2
Эммануэль Менди
ЦЗ
3
Сана Камара
ЦП
10
Бокунджи Ка
ЦП
18
Жоау Мариу
ЦФ
9
Абель Камара
ЦФ
20
Идрисса Камара
ЦФ
21
Альдаир
ЦФ
17
Сами
ЦФ
4-3-2-1
1
Ондоа
6
Ойонго
5
Нгаду-Нгаджуй
19
Фай
4
Тейку
15
Сиани
14
Манджек
11
Бассогог
8
Муканджо
7
Н'Жи
10
Абубакар
4-1-1-3
1
Мендеш
5
Рудинилсон
14
Соареш
22
Мамаду
4
Дабо
11
Соареш
7
Зезинью
13
Менди
18
Пикети
7
Силва
14
Манджек
3
Н'Кулу
3
Н'Кулу
14
Манджек
7
Н'Жи
12
Экамби
12
Экамби
7
Н'Жи
10
Абубакар
18
Тамбе
18
Тамбе
10
Абубакар
13
Менди
9
Камара
9
Камара
13
Менди
18
Пикети
20
Камара
20
Камара
18
Пикети
7
Силва
17
Сами
17
Сами
7
Силва
Остались в запасе
Камерун
Гвинея-Бисау
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
16
Жюль Года
ВР
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
12
Франк Бойя
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
9
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
23
Руй Дабо
ВР
12
Папа Мбайе
ВР
16
Агостиньо Соареш
ЦЗ
18
Жоау Мариу
ЦФ
6
Эридсон
ЦЗ
3
Сана Камара
ЦП
2
Эммануэль Менди
ЦЗ
10
Бокунджи Ка
ЦП
21
Альдаир
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Остались в запасе
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
16
Жюль Года
ВР
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
12
Франк Бойя
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
9
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
23
Руй Дабо
ВР
12
Папа Мбайе
ВР
16
Агостиньо Соареш
ЦЗ
18
Жоау Мариу
ЦФ
6
Эридсон
ЦЗ
3
Сана Камара
ЦП
2
Эммануэль Менди
ЦЗ
10
Бокунджи Ка
ЦП
21
Альдаир
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Камерун - Гвинея-Бисау
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Главный судья:
Юссеф Сраири
Стадион:
Стад д'Ангондже
Новости команд
Все
Камерун
Гвинея-Бисау
Сборная России забила 9 голов Камеруну на ЧМ U15
29 октября
4
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
11 сентября
1
Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026
12 июля
1
Сборная России забила 9 голов Камеруну на ЧМ U15
29 октября
4
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
11 сентября
1
Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026
12 июля
1
Полный список игроков РПЛ, вызванных на Кубок Африки
2024.01.03 15:51
2
Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
2022.01.19 23:52
Кубок Африки. Салах принес Египту победу над Гвинеей-Бисау
2022.01.15 23:57
Кубок Африки. Судан и Гвинея-Бисау сыграли вничью
2022.01.11 23:52
Отбор КАН-2021. Мане принес Сенегалу победу над Гвинеей-Бисау
2020.11.11 21:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+