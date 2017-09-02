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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Ирландия
Грузия - Ирландия: обзор матча 02 сентября 2017
Грузия
02.09.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ирландия
34'
В. Казаишвили
4'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Ирландия
Замена
Д. Хочолава
️️️️
В. Казаишвили
90'
+3
Замена
Г. Меребашвили
️️️️
Г. Квилитая
85'
79'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Г. Уилэн
76'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Д. Джигаури
75'
Желтая карточка
Д. Джигаури
62'
61'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Г. Артер
Желтая карточка
Н. Квеквескири
37'
ГОЛ! 1:1!
В. Казаишвили
Пас отдал
Джано
34'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
С. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
21
Валериан Гвилия
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
10
Джано
АП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Гленн Уилэн
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
16
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
15
Георгий Меребашвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
11
Георгий Чантурия
ПП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
14
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Весли Хулахан
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
0
Крис Лонг
ЦФ
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-4-1-1
13
Макаридзе
5
Кверквелия
22
Наваловский
4
Кашия
2
Какабадзе
21
Гвилия
20
Джигаури
10
Квеквескири
8
Казаишвили
10
Джано
11
Квилитая
3-5-2
23
Рэндольф
15
Кристи
4
Даффи
5
Кларк
6
Уилэн
17
Уорд
11
МакКлин
8
Артер
11
Брэди
9
Лонг
14
Уолтерс
8
Казаишвили
3
Хочолава
3
Хочолава
8
Казаишвили
11
Квилитая
15
Меребашвили
15
Меребашвили
11
Квилитая
20
Джигаури
11
Чантурия
11
Чантурия
20
Джигаури
8
Артер
7
МакГиди
7
МакГиди
8
Артер
6
Уилэн
21
Мерфи
21
Мерфи
6
Уилэн
Остались в запасе
Грузия
Ирландия
14
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
16
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
0
Нукри Ревишвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
20
Весли Хулахан
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
0
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
14
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
16
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
0
Нукри Ревишвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
20
Весли Хулахан
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
0
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Грузия - Ирландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
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Грузия
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