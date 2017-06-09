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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Бельгия
Эстония - Бельгия: обзор матча 09 июня 2017
Эстония
09.06.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 6 тур
0 : 2
Завершен
Бельгия
31'
Д. Мертенс
86'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Бельгия
86'
ГОЛ! 0:2!
Н. Шадли
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Х. Аниер
️️️️
М. Кяйт
85'
Желтая карточка
К. Метс
83'
81'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Х. Оямаа
️️️️
С. Зенев
79'
Замена
К. Калласте
️️️️
С. Лутс
75'
Красная карточка
А. Дмитриев
44'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
13
Сиим Лутс
ЛП
21
Артем Дмитриев
ОП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
10
Сергей Зенев
ПП
Главный тренер
Мартин Рейм
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
22
Насер Шадли
ПП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эстония
22
Маит Тоом
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
16
Карл Меол
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
10
Янар Тоомет
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
16
Брент Леписту
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
16
Торган Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-5
12
Аксалу
21
Баранов
3
Пикк
23
Тенисте
15
Клаван
21
Дмитриев
13
Лутс
4
Кяйт
14
Васильев
18
Метс
10
Зенев
3-3-2-2
1
Куртуа
4
Компани
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
22
Шадли
8
Феллайни
6
Витсель
7
Де Брюйне
11
Карраско
9
Лукаку
14
Мертенс
13
Лутс
19
Калласте
19
Калласте
13
Лутс
10
Зенев
11
Оямаа
11
Оямаа
10
Зенев
4
Кяйт
8
Аниер
8
Аниер
4
Кяйт
14
Мертенс
23
Батшуайи
23
Батшуайи
14
Мертенс
Остались в запасе
Эстония
Бельгия
10
Янар Тоомет
ЦП
22
Маит Тоом
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
16
Карл Меол
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
16
Брент Леписту
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
4
Раджа Наингголан
ЦП
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
10
Янар Тоомет
ЦП
22
Маит Тоом
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
16
Карл Меол
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
16
Брент Леписту
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Остались в запасе
4
Раджа Наингголан
ЦП
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Эстония - Бельгия
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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