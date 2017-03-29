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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Тринидад и Тобаго - Мексика
Тринидад и Тобаго - Мексика: обзор матча 29 марта 2017
Тринидад и Тобаго
29.03.2017, среда, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
0 : 1
Завершен
Мексика
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Тринидад и Тобаго - Мексика
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0
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Матчи команд
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
Бермудские острова
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
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