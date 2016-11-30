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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Депортиво
Бетис - Депортиво: обзор матча 30 ноября 2016
Бетис
30.11.2016, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Депортиво
19'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бетис - Депортиво
Замена
Ф. Руис
️️️️
Д. Брашанац
86'
79'
Желтая карточка
Луизиньо
75'
Замена
С. Боргес
️️️️
А. Бергантиньос
73'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
68'
Замена
Хоселу
️️️️
М. Морено
Замена
Хоакин
️️️️
А. Санабрия
64'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
Ж. Мартен
64'
45'
Замена
Гильерме
️️️️
П. Москера
Желтая карточка
Ж. Мартен
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
22
Риза Дурмиси
ЛП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
5
Дарко Брашанац
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Депортиво
23
Рубен
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЛП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Педро Москера
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Бетис
25
Ману Эррера
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
77
Матиас Науэль
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Гильерме
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
3-3-1-2
1
Хименес
4
Донк
2
Манди
12
Пиччини
22
Дурмиси
8
Мартен
21
Гутьеррес
5
Брашанац
19
Санабрия
15
Алегрия
4-4-1-1
23
Рубен
3
Наварро
26
Сидней
6
Альбентоса
16
Луизиньо
5
Москера
10
Хиль
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
21
Морено
7
Андоне
8
Мартен
18
Гонсалес
18
Гонсалес
8
Мартен
5
Брашанац
8
Руис
8
Руис
5
Брашанац
19
Санабрия
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Санабрия
5
Москера
8
Гильерме
8
Гильерме
5
Москера
4
Бергантиньос
5
Боргес
5
Боргес
4
Бергантиньос
21
Морено
13
Хоселу
13
Хоселу
21
Морено
Остались в запасе
Бетис
Депортиво
21
Шарли Мусонда
ЛВ
25
Ману Эррера
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Герман Люкс
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
25
Ману Эррера
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Бетис - Депортиво
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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