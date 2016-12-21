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Расписание матчей
Испания. Кубок
Депортиво - Бетис
Депортиво - Бетис: обзор матча 21 декабря 2016
Депортиво
21.12.2016, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Бетис
11'
А. Аррибас
54'
Луизиньо
66'
К. Пиччини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Депортиво - Бетис
90'
Желтая карточка
Ж. Мартен
Замена
С. Боргес
️️️️
П. Москера
90'
Замена
Э. Чолак
️️️️
Р. Бабел
89'
83'
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Р. Донк
Желтая карточка
Хоселу
80'
78'
Желтая карточка
Д. Себальос
Замена
Б. Гама
️️️️
М. Морено
78'
68'
Замена
Р. Кастро
️️️️
А. Манди
67'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Петрос
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Пиччини
57'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Луизиньо
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Аррибас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Гильерме
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Педро Москера
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
8
Райан Бабел
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
4
Райан Донк
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Бетис
25
Ману Эррера
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
3-4-1-2
23
Рубен
16
Луизиньо
14
Аррибас
26
Сидней
8
Гильерме
76
Файр
24
Хуанфран
5
Москера
21
Морено
13
Хоселу
8
Бабел
3-3-2-2
1
Хименес
2
Пеццелла
18
Гонсалес
22
Дурмиси
12
Пиччини
6
Петрос
2
Манди
25
Себальос
4
Донк
15
Алегрия
19
Санабрия
5
Москера
5
Боргес
5
Боргес
5
Москера
8
Бабел
8
Чолак
8
Чолак
8
Бабел
21
Морено
16
Гама
16
Гама
21
Морено
6
Петрос
8
Мартен
8
Мартен
6
Петрос
4
Донк
21
Гутьеррес
21
Гутьеррес
4
Донк
2
Манди
24
Кастро
24
Кастро
2
Манди
Остались в запасе
Депортиво
Бетис
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
25
Ману Эррера
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Депортиво - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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