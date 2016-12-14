Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лион - Генгам
Лион - Генгам: обзор матча 14 декабря 2016
Лион
14.12.2016, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Генгам
43'
М. Вальбуэна
75'
А. Ляказетт
20'
Л. Бляс
70'
Н. де Паув
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лион - Генгам
89'
Замена
К. Кербра
️️️️
А. Менди
88'
Желтая карточка
Д. Левек
86'
Красная карточка
Л. Бляс
84'
Замена
Д. Икоко
️️️️
Ж. Мартинс Перейра
ГОЛ! 2:2!
А. Ляказетт
75'
70'
ГОЛ! 1:2!
Н. де Паув
Замена
А. Ляказетт
️️️️
М. Корне
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Вальбуэна
43'
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бляс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЛП
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
4
Джордан Ферри
ПП
Главный тренер
Карлос Висенс
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЛП
8
Люка До
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
Лион
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЛВ
32
Алексис Мане
ЦП
4-1-2-3
16
Горжелен
31
Рыбус
63
Н'Кулу
2
Маммана
13
Жалле
29
Тусар
10
Дардер
4
Ферри
70
Корне
10
Фекир
28
Вальбуэна
4-1-2-2-1
1
Салин
56
Левек
5
Ангуа
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
8
До
14
де Паув
26
Жиресс
97
Коко
10
Бляс
19
Менди
70
Корне
91
Ляказетт
91
Ляказетт
70
Корне
7
Мартинс Перейра
32
Икоко
32
Икоко
7
Мартинс Перейра
19
Менди
29
Кербра
29
Кербра
19
Менди
Остались в запасе
Лион
Генгам
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Карлос Висенс
1
Тео Гиварш
ВР
32
Алексис Мане
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЛВ
Остались в запасе
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
32
Алексис Мане
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЛВ
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Лион - Генгам
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
Все
Лион
Генгам
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+