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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Химнастик
Луго - Химнастик: обзор матча 21 января 2017
Луго
21.01.2017, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 22 тур
2 : 3
Завершен
Химнастик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луго - Химнастик
Замена
Б. Переа
️️️️
А. Педраса
88'
Начало матча
Статистика матча Луго - Химнастик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
Новости команд
Все
Луго
Химнастик
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Рамос стал рекордсменом по количеству предупреждений в Испании
2018.02.19 08:53
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
Рамос стал рекордсменом по количеству предупреждений в Испании
2018.02.19 08:53
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»
2016.12.02 01:07
«Манчестер Сити» приобрел защитника Мари
2016.08.16 10:05
В «Севилью» может перейти игрок сборной Грузии
2016.08.01 09:20
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