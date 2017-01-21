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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Кордоба
Тенерифе - Кордоба: обзор матча 21 января 2017
Тенерифе
21.01.2017, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 22 тур
2 : 0
Завершен
Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Кордоба
Желтая карточка
Витоло
53'
Начало матча
Статистика матча Тенерифе - Кордоба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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16.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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