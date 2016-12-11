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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Овьедо
Сарагоса - Овьедо: обзор матча 11 декабря 2016
Сарагоса
11.12.2016, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 18 тур
2 : 1
Завершен
Овьедо
86'
Ф. Варела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Овьедо
86'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Варела
Начало матча
Статистика матча Сарагоса - Овьедо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
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