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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мальорка - Севилья
Мальорка - Севилья: обзор матча 19 ноября 2016
Мальорка
19.11.2016, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 15 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мальорка - Севилья
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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