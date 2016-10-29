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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Реус Депортиу
Уэска - Реус Депортиу: обзор матча 29 октября 2016
Уэска
29.10.2016, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 12 тур
2 : 1
Завершен
Реус Депортиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Уэска - Реус Депортиу
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
Все
Уэска
Реус Депортиу
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Кубок Испании. «Атлетико» переиграл «Реус Депортиу», «Альмерия» уступила «Сельте»
2015.12.17 23:57
Кубок Испании. «Атлетико» обыграл «Реус Депортиу»
2015.12.01 23:46
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