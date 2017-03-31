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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 31 марта 2017
Дерби Каунти
31.03.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
70'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Наджент
86'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Т. Инс
80'
Замена
И. Анья
️️️️
М. Выдра
79'
78'
Желтая карточка
Л. Фримен
76'
Замена
И. Силла
️️️️
Д. Ферлонг
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
70'
69'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
К. Вашингтон
59'
Замена
Ш. Госс
️️️️
П. Вшолек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЛП
29
Маркус Ольссон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
2
Дарнелл Ферлонг
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
3-5-2
33
Карсон
15
Пирс
22
Бэйрд
36
Кио
77
Расселл
29
Ольссон
7
Брайсон
4
Джонсон
10
Инс
11
Выдра
35
Наджент
3-2-1-2-2
12
Смитис
5
Онуоха
24
Холл
24
Перч
18
Мэннинг
21
Бидуэлл
2
Ферлонг
22
Вшолек
15
Фримен
17
Смит
14
Вашингтон
10
Инс
19
Хьюз
19
Хьюз
10
Инс
11
Выдра
21
Анья
21
Анья
11
Выдра
35
Наджент
10
Бент
10
Бент
35
Наджент
14
Вашингтон
7
Нгбакото
7
Нгбакото
14
Вашингтон
22
Вшолек
16
Госс
16
Госс
22
Вшолек
2
Ферлонг
26
Силла
26
Силла
2
Ферлонг
Остались в запасе
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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