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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Шеффилд Уэнсдэй
Астон Вилла - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 11 марта 2017
Астон Вилла
11.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Астон Вилла - Шеффилд Уэнсдэй
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 0
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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