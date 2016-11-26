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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бристоль Сити
Рединг - Бристоль Сити: обзор матча 26 ноября 2016
Рединг
26.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
13'
Г. МакКлири
19'
Р. Беренс
87'
Г. О'Нил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Бристоль Сити
90'
+4
Желтая карточка
А. Уилбрахам
Замена
Л. Келли
️️️️
Р. Беренс
90'
+1
87'
ГОЛ! 2:1!
Г. О'Нил
83'
Желтая карточка
Д. Брайан
76'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Л. Томлин
Замена
К. Хэрриот
️️️️
Г. МакКлири
74'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Самуэль
69'
Желтая карточка
Р. Беренс
61'
58'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Патерсон
58'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
М. Литтл
Желтая карточка
Л. Мур
48'
ГОЛ! 2:0!
Р. Беренс
Пас отдал
К. Гантер
19'
Пенальти не реализован!
Г. МакКлири
13'
ГОЛ! 1:0!
Г. МакКлири
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
АП
4
Джордж Эванс
ПП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Марлон Пак
ПП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
4-4-1-1
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
26
Мур
6
Блэкетт
19
Уильямс
7
Беренс
21
Обита
4
Эванс
12
МакКлири
9
Самуэль
4-2-1-3
34
Филдинг
32
Магнуссон
44
Флинт
2
Литтл
23
Брайан
7
Пак
19
О'Нил
14
Рид
18
Абрахам
17
Томлин
35
Патерсон
9
Самуэль
11
Мейте
11
Мейте
9
Самуэль
12
МакКлири
11
Хэрриот
11
Хэрриот
12
МакКлири
7
Беренс
4
Келли
4
Келли
7
Беренс
35
Патерсон
47
О'Доуда
47
О'Доуда
35
Патерсон
2
Литтл
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
2
Литтл
17
Томлин
9
Энгвалль
9
Энгвалль
17
Томлин
Остались в запасе
Рединг
Бристоль Сити
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
15
Люк Фримен
АП
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Рединг - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Мадейски
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