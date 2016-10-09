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Конго - Египет

09.10.2016, Воскресенье, 17:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Конго - Египет
Товарищеские матчи. Сборные 2012

12 октября, пятница 18:35 Египет 3:0 Конго
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Египет 6 4 1 1 8:4 +4 13
2. Уганда 6 2 3 1 3:2 +1 9
3. Гана 6 1 4 1 7:5 +2 7
4. Конго 6 0 2 4 5:12 -7 2
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