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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таиланд - ОАЭ
Таиланд - ОАЭ: обзор матча 13 июня 2017
Таиланд
13.06.2017, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 8 тур
1 : 1
Завершен
ОАЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Таиланд - ОАЭ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
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