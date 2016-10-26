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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гройтер Фюрт - Майнц
Гройтер Фюрт - Майнц: обзор матча 26 октября 2016
Гройтер Фюрт
26.10.2016, среда, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Майнц
90'
В. Бериша
68'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гройтер Фюрт - Майнц
90'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Г. Бюссманн
ГОЛ! 1:1!
В. Бериша
90'
86'
Замена
С. Сердар
️️️️
Х. Родригес
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
64'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Л. Озтюнали
56'
Желтая карточка
А. Хак
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Гройтер Фюрт - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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