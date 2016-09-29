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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Зальцбург
Шальке-04 - Зальцбург: обзор матча 29 сентября 2016
Шальке-04
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
3 : 1
Завершен
Зальцбург
15'
Л. Горецка
47'
Д. Чалета-Цар (АГ)
58'
Б. Хеведес
72'
Х. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Зальцбург
90'
+1
Желтая карточка
Х. Сориано
89'
Замена
М. Жатковски
️️️️
Вандерсон
Замена
Б. Стамбули
️️️️
М. Майер
89'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
С. Колашинац
81'
76'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
72'
ГОЛ! 3:1!
Х. Сориано
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Л. Горецка
67'
66'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
К. Лаймер
65'
Замена
Т. Минамино
️️️️
В. Лазаро
ГОЛ! 3:0!
Б. Хеведес
58'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Чалета-Цар
47'
33'
Желтая карточка
Д. Упамекано
25'
Желтая карточка
К. Лаймер
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
АП
7
Макс Майер
АП
30
Йоханнес Гайс
ПП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
27
Конрад Лаймер
ПП
94
Вандерсон
ЛФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
5
Йосип Радошевич
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-3-2-1
1
Ферманн
23
Колашинац
27
Налдо
5
Хеведес
22
Настасич
18
Шепф
6
Бенталеб
30
Гайс
7
Майер
27
Горецка
7
Эмболо
3-2-2-2
33
Вальке
15
Чалета-Цар
28
Миранда
2
Упамекано
19
Лазаро
17
Ульмер
27
Лаймер
23
Бериша
19
Сориано
94
Вандерсон
23
Колашинац
21
Баба
21
Баба
23
Колашинац
7
Майер
21
Стамбули
21
Стамбули
7
Майер
27
Горецка
22
Коноплянка
22
Коноплянка
27
Горецка
27
Лаймер
5
Радошевич
5
Радошевич
27
Лаймер
94
Вандерсон
90
Жатковски
90
Жатковски
94
Вандерсон
19
Лазаро
7
Минамино
7
Минамино
19
Лазаро
Остались в запасе
Шальке-04
Зальцбург
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
23
Чикан Станкович
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Остались в запасе
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
23
Чикан Станкович
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Шальке-04 - Зальцбург
1
10
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
10
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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