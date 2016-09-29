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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сельта - Панатинаикос
Сельта - Панатинаикос: обзор матча 29 сентября 2016
Сельта
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
2 : 0
Завершен
Панатинаикос
84'
Д. Гуидетти
89'
Д. Васс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Панатинаикос
ГОЛ! 2:0!
Д. Васс
89'
88'
Замена
П. М'Поку
️️️️
Г. Кутрумпис
87'
Желтая карточка
К. Самба
ГОЛ! 1:0!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Д. Васс
84'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Росси
79'
Замена
Д. Васс
️️️️
Х. Сене
71'
Замена
П. Систо
️️️️
Х. Наранхо
60'
Желтая карточка
Г. Кабрал
51'
50'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
42'
Желтая карточка
Зека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Джузеппе Росси
АП
21
Марсело Диас
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
17
Робин Лод
ЛП
6
Зека
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
АП
1
Усмане Кулибали
ПП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
19
Эрнандес
24
Наранхо
21
Диас
25
Росси
10
Сене
11
Гуидетти
3-4-1-2
15
Стил
4
Самба
4
Кутрумпис
4
Моледо
1
Кулибали
6
Зека
24
Ледесма
17
Лод
19
Вильяфаньес
33
Берг
8
Ибарбо
10
Сене
10
Васс
10
Васс
10
Сене
24
Наранхо
77
Систо
77
Систо
24
Наранхо
25
Росси
10
Аспас
10
Аспас
25
Росси
4
Кутрумпис
40
М'Поку
40
М'Поку
4
Кутрумпис
Остались в запасе
Сельта
Панатинаикос
18
Альваро Лемос
ПЗ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Сельта - Панатинаикос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Балаидос
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